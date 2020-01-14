شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يتواصل مع ريـال مدريد من أجل «ماريانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل نادي بنفيكا البرتغالي مع نظيره الإسباني ريـال مدريد من أجل الاستعلام عن إمكانية التعاقد مع مهاجم الفريق ماريانو دياز. Advertisements وحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، فإن الفريق البرتغالي اتصل بالفعل بمسؤولي الميرنجي من أجل مناقشة إمكانية إجراء الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية. ويتضمن العرض البرتغالي الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وكان ماريانو دياز ابتعد عن المشاركة مع الفريق خلال الجزء الأول من الموسم، ولم يظهر إلا ببطولة كأس السوبر الإسباني، في ظل غياب المهاجم الأول للفريق، كريم بنزيمة، إذ لعب الدومينيكي دور البديل للوكا يوفيتش أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

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