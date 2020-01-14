شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة انتقال آشلي يونج إلى إنتر في مهب الريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت صفقة انتقال آشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في مهب الريح.

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وحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن الصفقة التي كان من المنتظر حدوثها أصبحت محل شك حاليًا بعدما حول إنتر أنظاره إلى صفقة أخرى محتملة مع نادي روما.

وأشارت الشبكة إلى أن «النيراتزوري» يبحث إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع روما تشمل انتقال لاعبه ماتيو بوليتانو إلى العاصمة الإيطالية، مقابل الحصول على خدمات ليوناردو سبينازولا.

يذكر أن عقد «يونج» ينتهي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.