ميلو معجب بخبر إقالة فالفيردي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

أثار اللاعب البرازيلي لنادي ​برشلونة​ ​أرتور ميلو​ الجدل بعد أن وضع علامة إعجاب "لايك" عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام للخبر الذي نشره نادي برشلونة والذي أعلن فيه إقالة المدرب ​أرنيستو فالفيردي​.



ميلو يغيب لفترة طويلة عن برشلونة بسبب الاصابة، وبحسب بعض التقارير فإن اللاعب البرازيلي قد عاد إلى التمارين اليوم بشكل طبيعي.

وقرر برشلونة الاستغناء عن فالفيردي بعد موسمين ونصف، حقق خلالها الفريق الكتالوني أربعة ألقاب، إلا أنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعضة العلاقة بينه وبين الجماهير.