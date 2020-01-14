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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلو معجب بخبر إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
أثار اللاعب البرازيلي لنادي برشلونة أرتور ميلو الجدل بعد أن وضع علامة إعجاب "لايك" عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام للخبر الذي نشره نادي برشلونة والذي أعلن فيه إقالة المدرب أرنيستو فالفيردي.
ميلو يغيب لفترة طويلة عن برشلونة بسبب الاصابة، وبحسب بعض التقارير فإن اللاعب البرازيلي قد عاد إلى التمارين اليوم بشكل طبيعي.
وقرر برشلونة الاستغناء عن فالفيردي بعد موسمين ونصف، حقق خلالها الفريق الكتالوني أربعة ألقاب، إلا أنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعضة العلاقة بينه وبين الجماهير.
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