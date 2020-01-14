شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. شيكابالا يزين قائمة الأبيض بعد غياب 40 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الزمالك الي قائمة فريقه اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، والتي ستقام في الخامسة عصرا علي ملعب الجونة حيث جاء انضمام اللاعب لقائمة فريقه عقب 40 يوم كاملة من الاستبعاد نتيجة الإصابة ومن بعدها عدم اقتناع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوي البدني للاعب خلال الفترة الماضية.

قائمة الزمالك

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق الجونة والتي ضمت كل من :

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - احمد عيد - عبد الله جمعة في خط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالرازق شيكابالا - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - يوسف اوباما - مصطفي فتحي - اسلام جابر في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم

اخر مباراة لمحمود عبد الرازق شيكابالا مع الزمالك

وانضم شيكابالا للزمالك في مباراة الشرقية بكأس مصر والتي انتهت بفوز الزمالك 3/1 ، وهي كانت المباراة الاولي للفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك مع الفريق، عقب مباراة الشرقية تعرض شيكابالا لنزلة برد تسببت في غيابه عن مباراة اول أغسطس الانجولي التي انتهت بفوز الزمالك 2/0 ، ومن بعدها لم يشارك شيكابالا في أي مباراة مع الزمالك.

وكان كارتيرون قد استبعد كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وامام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الزمالك المتجهة الي الجونة الان ويسعي الزمالك القوي للعودة مرة أخرى الي الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة ، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.