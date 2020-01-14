شكرا لقرائتكم صلاح عاشور يدخل حسابات طلعت يوسف لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري فى الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل صلاح عاشور صانع ألعاب مصر المقاصة حسابات طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى الحالى .

يأتى ذلك فى إطار خطة الاتحاد السكندرى لتدعيم مركز صانع الألعاب بعد تمسك مسئولى الأهلى ببقاء عمار حمدى فى قائمة الفريق الأحمر وعدم إعارته للنادى السكندرى بالرغم من وصول المفاوضات لخط النهاية ، إلا أن السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى عاد وتراجع واكد على تمسكه بعمار حمدى .

ويسابق الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى الزمن من أجل التعاقد مع صانع ألعاب يكون بديلا لأحمد رفعت يتم الإستعانة به عند إيقاف الأخير .

ويامل طلعت يوسف فى إبرام صفقة قوية فى مركز صانع الألعاب بالإضافة لمدافع وسط بعدما نجح محمد مصيلحى رئيس النادى فى إنهاء صفقة الليبى أنيس ساليو مهاجم النجم الساحلى .

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يعانى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى من أزمة قبل مباريات الفريق المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل بسبب الغيابات فى وسط الملعب بعد تأكد غياب هشام محمد بسبب إصابته اثناء تدريب زعيم الثغر أو امس وأثبتت الأشعة اتلى ضخع لها بمعرفه عمرو الاشلم طيب الفريق اصابته بمزق من الدرجه الثانيه يستلزم العلاج لمده لا تقل عن ٢١ يوم واصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدور الاول ومباراه العوده فى البطوله العربيه امام الاسماعيلى.

ويعانى خط وسط الاتحاد من غيابات عديده اهمها كريم الديب و خالد الغندور ثم هشام محمد فيما تاكد مشاركه نور السيد فى التدريبات وبالتالى المباريات الرسمية

ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل على ملعب المكس فى مباراة يبحث فيها سيد البلد عن العودة للإنتصارات من جديد بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة فى المركز الرابع بمسابقة الدورى .