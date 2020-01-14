شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتعاقد على 4 عربيات نقل تليفزيونى بسبب تقنية VAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتتحرك عربيات النقل التليفزيونى الأربع بين الإستادات التى تستضيف مباريات الدورى العام بداية من الدورى الثانى، حيث سيتم الاستعانة بها بشكل كبير مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى بالدورى.

وانطلقت أمس الاثنين الدورة التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعى mike والمدير التنفيذى لشركة média ويدعىppro diegoوهى الشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.

وأقيمت الأحد الماضى محاضرات نظرية للحكام باستاد القاهرة، قبل انطلاق التدريب العملى اليوم، بمعرفة مندوب من الفيفا، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وسيحصل الحكام المشاركون على رخصة دولية لتطبيق الـvar.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.