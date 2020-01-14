شكرا لقرائتكم ملياردير: سأشتري أرسنال في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أغنى رجل في إفريقيا، النيجيري أليكو دانغوتي، عن رغبته في شراء نادي أرسنال من مالكه الأميركي في العام المقبل، من أجل إعادته إلى منصة التتويج من جديد.
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين: أود شراء أرسنال في يوم من الأيام، لكن لدي مشاريع بقيمة 20 مليار دولار وهذا ما أريد التركيز عليه، وأحاول الانتهاء من بناء الشركة ربما في وقت ما في عام 2021 سأشتري النادي.
وذكرت الصحيفة أن النيجيري يمتلك ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه إسترليني، وصنع ثروته بعدما أسس أكبر مصنع للإسمنت في إفريقيا، كما يمتلك حصصا في شركات أخرى، وأضاف التقرير: وعد بالاستحواذ على أرسنال، بعد الانتهاء من بناء واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير: سأشتري أرسنال في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.