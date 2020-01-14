شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة محمد مصيلحى للمريخ البورسعيدى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على إعارة لاعبه محمد مصيلحى مدافع إسماعيلى 99 لصفوف المريخ البورسعيدى لنهاية الموسم، وتعاقد نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر مع أحمد العجوز نجم الاسماعيلي السابق رسميا ليتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الدور الثاني بالموسم الحالي.

ويسعى أحمد العجوز للاستفادة من جهود مصيلحى الذى تألق مع شباب الدراويش الموسم الماضى لقيادة المريخ البورسعيدى فى مباريات الدور الثاني التي يدخلها الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط جمعها من التعادل في 6 مباريات والخسارة 5 مرات بدون تحقيق أي فوز وسجل للاعبوه 11 هدف واهتزت شباكهم 19 مرة.

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ويُعد مصيلحي أحد أبرز لاعبي فريق 99 بالنادي الاسماعيلي والذي ساهم وبقوة في تتويج الدراويش بدوري الجمهورية في العام الماضي ، وحصل مصيلحى أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الدور الأول لدوري الجمهورية في موسمه الجاري وتوقع له جميع مدربي قطاع الناشئين مُستقبل باهر وكبير في كرة القدم المصرية.

على الجانب الآخر طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى من الجهاز الإدارى لفريقه ضرورة تنظيم مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية يخوضها الفريق لتجهيز البدلاء والعائدين من الإصابة، حتى يصبح الفريق بفورمة فنية وبدنية جاهزة فى أى وقت، وطلب جوميز فى وقت سابق من إدارة النادى الاطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.

وفى هذا الشأن عقد جوميز جلسة ودية مع لاعبيه قام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وتحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.