شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج جاهز طبيا لقيادة الأهلى ويغيب عن لقاء طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المالى اليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى جاهزا طبيا للمشاركة فى مباريات الفريق الأحمر بعد شفائه من الإصابة التى بعد تعرض لها فى السمانة خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، وهو السبب الأساسى وراء تغييره فى المباراة فى وقتها، وأكد الجهاز الطبى بالأهلى جاهزية اليو ديانج من الناحية الطبية.

ورغم جاهزية ديانج طبيا وفنيا إلا أنه لن يشارك فى لقاء الفريق القادم أمام طنطا والمقرر له غد الأربعاء بسبب الإيقاف، حيث حصل على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الاهلى فى لقاء اف سي مصر .

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة، بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من رمضان صبحى وحسين الشحات وحمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامى ومحمود وحيد وكريم نيدفيد؛ بجانب الإصابات الأخيرة التى لحقت بالثلاثى وليد سليمان ومحمد مجدى قفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.

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فيما يعقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء؛ من أجل التحضير لمباراة طنطا المقرر لها غد الأربعاء في الدوري الممتاز، وبدا الجهاز الفني أمس مشاهدة فيديوهات خاصة بالفريق المنافس لرصد نقاط القوة والضعف فيه قبل عقد المحاضرات الفنية الخاصة مع اللاعبين، استعدادا للمباراة.

وتشهد جلسة فايلر مع جهازه المعاون تحضير الوحدات البدنية والفنية التي سينفذها اللاعبون مع مراعاة ضيق الوقت، وضغط المباريات ورحلة زيمبابوي الأخيرة، وذلك لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية المهمة.

ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، ويرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.