شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور للعميد حسام حسن بعد رحيله عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام حسن المدير الفنى السابق لسموحة على نشر صورة برفقة أبنائه عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وأعلن نادى سموحة السكندرى استقالة حسام حسن المدير الفنى للفريق، وجهازه المعاون بعد أن قاد الفريق السكندرى فى 25 لقاء، حقق فيها 9 انتصارات ومثلها من الهزائم، بالإضافة إلى 7 تعادلات، واستقبلت شباك سموحة مع حسام حسن 28 هدفا، بينما سجل هجوم الفريق السكندرى 28 هدفا.

وأرجع العميد حسام حسن أسباب اعتذاره عن الاستمرار فى تدريب سموحة لسوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدورى المصرى، بعد فترات متعددة مع المصرى والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلى ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

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ويبدأ اليوم حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحة مهام عمله مع الفريق السكندري بعد التعاقد معه خلفًا لـ حسام حسن الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله نظرًا لسوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق فى المباريات الأخيرة وكان آخرها الهزيمة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ثم الخسارة أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واخيرا التعادل أمام حرس الحدود سلبيًا .

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى كلاً من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبى، وأحمد ناجى مدربًا لحراس المرمى .

ويعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013 / 2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.