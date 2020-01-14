محمد النني يحتفي بصورته مع مارادونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم المصري محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر وفريق بشكتاش التركي، صورته مع الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، مع متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “واحدة من صوري المفضلة”.

محمد النني كان قد التقط صورته مع دييجو مارادونا على هامش حفل جوائز الأفضل، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن عام 2017 حين كان النني لاعبًا في صفوف آرسنال الإنجليزي.

لاعب وسط منتخب مصر، يلعب هذا الموسم مع فريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق آرسنال.

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اسم النني ارتبط بالرحيل إلى ميلان الإيطالي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الصفقة لم تخرج إلى النور بعد.

النني يخوض حاليا معسكرا في مدينة أنطاليا التركية استعدادا للعودة مع الفريق لكافة المسابقات التركية مع نهاية العطلة الشتوية، حيث من المنتظر أن يلعب بشكتاش مواجهة ودية خلال هذا المعسكر أمام زسوي المجري الأربعاء المقبل.

اللاعب المصري كان قد تقدم بطلب لإدارة الفريق بشراء عقده من أرسنال، إلا أن الإدارة رفضت هذا تماما وهو ما جعل اللاعب يبحث عن عرض للرحيل حلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يشار على ان فريق بشكتاش التركي يحتل حاليا المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة خلف سيفاس سبور المتصدر بفارق 7 نقاط.