شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات تلخص تاريخ مواجهات الزمالك والجونة: رقمان مميزان لعمر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة مساء غد، الأربعاء، بمنافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة.

نرصد في التقرير التالي 10 معلومات عن تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري قبل لقاء الغد:

1. الزمالك هو صاحب الكلمة العليا أمام الجونة بـ 5 انتصارات مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي و4 تعادلات هيمنت على النتيجة.

2. وسجل لاعبو الزمالك 13 هدفًا في شباك الفريق الساحلي وسكن مرماهم 7 أهداف.

3. عمر السعيد هو هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين، بواقع هدف مع الجونة في لقاء موسم 2015، وهدف بقميص الزمالك في الموسم الماضي.

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4. أحمد عمران، لاعب الجونة، هو أول من سجل في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك مع نهاية الشوط الأول لمباراة الدور الأول موسم 2009-2010.

5. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان خلال ثلاثية الزمالك النظيفة في الدور الأول للموسم الماضي 2018-2019.

6. جميع المباريات الـ10 التي جمعت الفريقين شهدت أهدافا، فلم تتحقق نتيجة التعادل السلبي مطلقًا، وجاءت التعادلات الأربعة إيجابية بواقع 3 تعادلات بنتيجة 1-1 وتعادل وحيد بنتيجة 2-2 في المباراة الأخيرة.

7. عمر السعيد يمتلك رقمًا آخر بخلاف أنه هداف مواجهات الفريقين، فهو صاحب أسرع هدف خلال المباريات العشر التي جمعت الطرفين، حيث سجل بعد دقيقة و5 ثوانٍ فقط للجونة في شباك أحمد الشناوي بمباراة الدوري موسم 2014-2015.

8. ثنائي رحل عن الزمالك واستطاع التسجيل في شباكه بقميص الجونة خلال مباريات الدوري، وهو أحمد عمران وجمال حمزة.

9. أحمد عيد عبدالملك هو اللاعب الوحيد الذي سجل من ركلة جزاء خلال مواجهات الفريقين، بإحرازه هدفًا في ثنائية الزمالك بالدور الأول لموسم 2014-20105.

10. هدفان للاعبين الأجانب في مواجهات الفريقين، الأول للغاني صامويل أوكران في فوز الجونة موسم 20010-2011، والثاني للتونسي فرجاني ساسي في ثلاثية الفارس الأبيض بالموسم المنصرم.