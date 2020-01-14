شكرا لقرائتكم خبر عن «إكرامي» ينتظم في مران الأهلي.. وفحص طبي لـ«سليمان» و«قفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع وليد سليمان ومحمد مجدي قفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

اشتكي وليد سليمان من ثقل في عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة بلاتينيوم الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في حين غادر قفشة نفس المباراة قبل انطلاق الشوط الثاني؛ بسبب الإصابة في ركبته.

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من جانب آخر، انتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

وكان اللاعب قد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الفريق في زيمبابوي.

ويطمئن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب للتواجد من جديد في التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، حيث سبق أن أكد خالد محمود طبيب الفريق جاهزية اللاعب للمشاركة في أول مران للفريق بعد العودة من زيمبابوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غد الأربعاء في الدوري الممتاز.