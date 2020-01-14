شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريرًا عن لاعبي الأهلي المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتسلم رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا طبيًا شاملًا عن اللاعبين المصابين، وذلك قبل انطلاق مران الفريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعقد «فايلر» جلسة خاصة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم؛ للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين، وأيضا جاهزية البعض منهم، وموعد عودة الآخرين للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

يعاني الأهلي من غيابات بالجملة؛ بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من: رمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامي ومحمود وحيد وكريم نيدفيد؛ بجانب الإصابات الأخيرة التي لحقت بالثلاثي وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.