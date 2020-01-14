الاتحاد الجزائري: كأس أمم أفريقيا 2021 ستقام في الشتاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة العام المقبل بالكاميرون ستقام في فصل الشتاء وليس صيفا.
وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري بطل أفريقيا تلقى دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) للمشاركة في اجتماع تشاوري مهم يعقد غدا الأربعاء في ياوندي حول تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2021.
وأضاف أن الاجتماع سيسمح لمختلف الأطراف الفاعلة بضبط تواريخ البطولة التي جرى نقلها من يونيو / حزيران 2021 لتقام شتاء بسبب إطلاق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الصيغة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا.
ويرافق بلماضي في رحلته إلى ياوندي إبراهيم بلياسين منسق المنتخب الجزائري.
وكانت مصادر داخل الكاف تحدثت عن إقامة البطولة بين 15 يناير/ كانون ثان و14 فبراير/ شباط 2021.
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