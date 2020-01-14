موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 يستضيف نادي الهلال نظيره الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل 16 يناير 2020.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويرغب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للموج الأزرق في الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث والتأهل لدور نصف النهائي. ولم يخسر بطل آسيا سوى مباراة واحدة في الدوري السعودي للمحترفين ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودب. وفي آخر خمس لقاء بين الفريقين في جميع المواجهات السابقة فاز الزعيم في 4 مباريات مقابل خسارة لقاء وحيد من فارس الشرقية. وسوف يذاع اللقاء على القناة الفضائية الاتية : الرياضية السعودية 1

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