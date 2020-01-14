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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أليسون: فيرمينيو أحد أهم اللاعبين في فريقنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
أشاد حارس مرمى ليفربول، أليسون، بأداء وأهمية روبرتو فيرمينيو هذا الموسم.
وأثبت المهاجم البرازيلي أنه الفائز في مباراة توتنهام يوم السبت.
وقال أليسون: "بوبي هو أحد أهم اللاعبين في فريقنا، ولدينا الكثير من اللاعبين المهمين".
وتابع: "أعتقد أن الجميع مهمون ولكن بوبي لا يسجل فقط عندما نحتاج إليه، إنه يجعل الفريق يلعب، إنه يتراجع للعب من الخلف".
وأضاف: "هذا شيء جيد وهو شيء يحب القيام به، ويحب أن يساعد، وأنا سعيد حقًا لأنه سجل لأن المهاجم يحتاج إلى التسجيل لكي يبقى واثقًا ويساعدنا في تحقيق الأهداف".
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