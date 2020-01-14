لاعبا شباب الأهلي والنصر يوجهان رسالة للجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

دعا السويسري ديفيد مارياني، لاعب شباب الأهلي، والتشيلي استيبان بافيز نجم النصر، الجماهير إلى المساندة قبل 3 أيام من نهائي كأس الخليج العربي بين الفريقين، والمقرر له يوم الجمعة المقبل، على ستاد زعبيل بنادي الوصل.



وأكد مارياني، أن شخصية وروح شباب الأهلي، هي الوقود الذي أوصل فريقه إلى النهائي، وقال: "هذا أول نهائي في العام 2020، وسعداء بوصولنا إلى المباراة النهائية في إحدى البطولات المهمة التي ننافس عليها هذا الموسم".

وأضاف: "نتطلع للفوز بالكأس أمام الحضور الكبير لجماهير شباب الأهلي في ستاد زعبيل، ونحرص دائما على إسعادهم، وهم يعلمون أننا سنقدم كل ما لدينا من القلب، فجميعنا كلاعبين وجماهير متكاتفون لتحقيق أحلامنا هذا الموسم".

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وفي المقابل، عبر بافيز، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الخليج العربي، مشيراً إلى العمل الجاد والاحترافي الذي قدمه الفريق طوال الفترة الماضية.

وقال: "مستوى الفريق في تصاعد بعد كل مباراة، ومنذ التحاقي بالنادي، كان طموحنا المنافسة على البطولات الثلاث التي نشارك فيها، لكننا رغم خروجنا من كأس رئيس الإمارات، إلا أننا حققنا أول أهدافنا بالوصول لنهائي كأس الخليج العربي، وعلينا إكمال الهدف بالتتويج بالبطولة".

وأكمل: "لازلنا في وضع جيد في المنافسة على الدوري، والفارق بيننا وبين المتصدر شباب الأهلي هو 6 نقاط فقط، ونحن نقترب شيئاً فشيئًا من تحقيق طموحاتنا التي حددناها مع المدرب".

ودعا بافيز جماهير النصر، إلى أن تثق في اللاعبين وفي حرصهم على بذل أقصى ما لديهم في كل مباراة".

وأضاف: "أؤكد أننا سنقاتل للفوز بالنهائي وأيضاً للوصول إلى أعلى ترتيب، وللوصول لمنصات التتويج".