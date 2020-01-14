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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ممثلون لسيسكا في إنكلترا للتحقق من مهاجم واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
يجري مهاجم فريق واتفورد إسحق ساكسس محادثات مع سسكو موسكو الروسي.
ويقول فوت ميركاتو إن اللاعب الدولي النيجيري يستقطب اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، مع وجود إسبانيول ونانت وعدد من الفرق الفرنسية على الخط.
ومع ذلك، يعتبر النادي الروسي المفضل لدى ساكسس.
في الواقع، سيكون وفد من نادي سيسكا في فيكاردج رود الليلة لمشاهدة اعادة لمباراة كأس الاتحاد الإنكليزي في واتفورد ضد ترانميري روفرز للتحقق من اداء المهاجم.
كما ان العمالقة الروس مستعدون لشراء ساكسس مباشرة إذا أتاح واتفورد بيعه.
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