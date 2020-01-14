ممثلون لسيسكا في إنكلترا للتحقق من مهاجم واتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

يجري مهاجم فريق واتفورد ​إسحق ساكسس​ محادثات مع سسكو موسكو الروسي.



ويقول فوت ميركاتو إن اللاعب الدولي النيجيري يستقطب اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، مع وجود ​إسبانيول​ ونانت وعدد من الفرق الفرنسية على الخط.

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ومع ذلك، يعتبر النادي الروسي المفضل لدى ساكسس.

في الواقع، سيكون وفد من نادي ​سيسكا​ في فيكاردج رود الليلة لمشاهدة اعادة لمباراة كأس الاتحاد الإنكليزي في واتفورد ضد ترانميري روفرز للتحقق من اداء المهاجم.

كما ان العمالقة الروس مستعدون لشراء ساكسس مباشرة إذا أتاح واتفورد بيعه.