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ممثلون لسيسكا في إنكلترا للتحقق من مهاجم واتفورد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

يجري مهاجم فريق واتفورد ​إسحق ساكسس​ محادثات مع سسكو موسكو الروسي.

ويقول فوت ميركاتو إن اللاعب الدولي النيجيري يستقطب اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، مع وجود ​إسبانيول​ ونانت وعدد من الفرق الفرنسية على الخط.

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ومع ذلك، يعتبر النادي الروسي المفضل لدى ساكسس.

في الواقع، سيكون وفد من نادي ​سيسكا​ في فيكاردج رود الليلة لمشاهدة اعادة لمباراة كأس الاتحاد الإنكليزي في واتفورد ضد ترانميري روفرز للتحقق من اداء المهاجم.

كما ان العمالقة الروس مستعدون لشراء ساكسس مباشرة إذا أتاح واتفورد بيعه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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