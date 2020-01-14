صافرة أوزبكية تضبط مواجهة السعودية وسوريا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 أعلن ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​ عن تعيين طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة مباراة السعودية وسوريا اليوم ضمن الجولة الحاسمة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في تايلند والمؤهلة ل​اولمبياد طوكيو 2020​.

وسيدير اللقاء حكم الساحة الأوزبكي ​فالنتين كوفالينكو​ ويساعده مواطناه أندريه تسابينكو وتيمور غانولين أما الحكم الرابع فسيكون السريلانكي كريشانثا بيريرا فيما سيوجد في غرفة الفيديو الحكم المساعد الأردني أدهم مخادمة، ومعه فيها المساعدان الأوزبكي ايلغيز تانتاشيف والأردني أحمد فيصل العلي. أما مباراة قطر اليابان فسيديرها طاقم تحكيمي سنغافوري بقيادة محمد تقي بن جاهاري ويساعده مواطنه روني كوه مين كيات والصيني شي زيانغ، أما الحكم الرابع فسيكون الكوري الجنوبي كو هيونغ جين، وحكم الفيديو الصيني مانينغ ويساعده فيها مواطنه فو مينغ والماليزي محمد أميرول يعقوب.

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