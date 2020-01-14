شكرا لقرائتكم العطار: تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال العطار فى تصريحات لقناة TIME SPORT، أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين وعددهم 54 حكما على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى.

أضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن البرنامج الذى وضعه اتحاد الكرة لتدريب الحكام على الفار تم وضعه على الطريقة المصرية بحيث يتم تدريب الحكام على ملعبين بدلا من ملعب واحد، وكذلك استخدام شاشتين بدلا من شاشة واحدة مع عملية تدوير للحكام بحيث يتم انجاز العمل فى الوقت المطلوب.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.