شكرا لقرائتكم شكوك حول لحاق الفيل بمباراة أسوان ضد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول مشاركة هيثم الفيل لاعب فريق أسوان في لقاء أبناء الجنوب المرتقب أمام النادي المصري، والذي يستضيفه استاد الجيش بالسويس الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخراً.

ويعاني هيثم الفيل من الشد في العضلة الخلفية، في الوقت الذي يغيب فيه أحمد عامر عن مباراة المصري بعد حصوله على الانذار الثالث خلال مباراة الجولة الماضية التي أقيمت في أسوان أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئين 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

ويسعى أسوان لإتمام أكثر من صفقة خلال الفترة القادمة، حيث تقدم مسئولو أسوان بطلب إلى النادي المصري لاستعارة الثلاثي، حجاج عويس ومحمود شيكا وأحمد خالد وناشئ إنبى عمرو ناصر.

كما يفاوض مسئولو أسوان، نادي الزمالك للحصول على مهاجم وصانع ألعاب فريق 99 في القلعة البيضاء، لتدعيم صفوف أبناء الجنوب خلال الميركاتو الشتوي.