شكرا لقرائتكم هل الجامبي علي سوي هو صفقة الأهلي الجديدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع مسئولو النادى الأهلى سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وعلم الخليج 365 أنه على الرغم من ارتباط اسم الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري بالانتقال للأهلي وتأكيد العديد من التقارير أنه سيكون مهاجم الأهلي الجديد إلا أن الحقيقة أن الإدارة الحمراء أوشكت على التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر يتم التكتم على أسمه.

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وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوروبية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم، ويجد الأهلى صعوبة فى ضم إيليكى الذي كان الخيار الاول لفايلر بسبب طلبات ناديه المادية المرتفعة، فضلاً عن رغبة اللاعب فى الحصول على راتب سنوى كبير يفوق المبلغ الموضوع من الإدارة الحمراء.