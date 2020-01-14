شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يجهز محمد رزق ببرنامج تأهيلي عقب التعافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش محمد رزق لاعب فريقه ببرنامج لتأهيله بعد عودته للتدريبات الجماعية ، عقب شفاؤه من إجراؤه جراحة غضروف الركبة فى 30 أغسطس الماضى ، حتى يصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الطلائع فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى ، وأصيب محمد رزق بقطع فى غضروف الركبة خلال فترة إعداد الطلائع ، وكان رزق قد قام بتمديد تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى 2022

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها 20 يناير الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، وخسر الطلائع من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وقال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش فى وقت سابق إن فريقه يعاني من أزمة تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلي 1-2 مساء الأحد في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وأضاف يحيى "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلي بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدا بدون داع ، الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعييلي في الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائما رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلي يكون هناك صعوبة كبيرة في العودة".

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وتابع "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلي حالفه التوفيق في الهدفين"

واستطرد طارق يحيى "اللاعبون أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التي تكلفنا الأهداف في آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا في مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف "أحرجنا الإسماعيلي في الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثاني المباراة ولكن نجحنا في استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل في الدقيقة الأخيرة".

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.