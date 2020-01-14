شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. 20 لاعبا فى قائمة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضمت القائمة:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - احمد عيد - عبد الله جمعة في خط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالرازق شيكابالا - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - يوسف اوباما - مصطفي فتحي - اسلام جابر في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم

فيما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وامام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الزمالك المتجهة الي الجونة الان ويسعي الزمالك القوي للعودة مرة أخرى الي الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة ، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، فيما سيكون التبديل الأساسي في خط الدفاع حيث يشارك محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش بعد استبعاده ، وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر بعد استبعاد محمد عبد الشافي.