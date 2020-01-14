شكرا لقرائتكم 20 لاعباً بقائمة المصري البورسعيدي فى معسكر مغلق بالسخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتضم القائمة 20 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.

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خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو والذي يتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة في حالة رفع الايقاف عنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”.

يدخل المصرى المباراة فى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر فى أربع لقاءات .

وأعلن مجلس إدارة المصري تمسكهم باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة .

وأصدر مجلس إدارة المصري بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفي ان يكون المدير الفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.