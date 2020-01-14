شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد هشام محمد عن الاتحاد السكندري 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب هشام محمد مدافع وسط الإتحاد السكندري أثناء تدريب الأمس وخضع اللاعب للأشعة بمعرفة عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى أكد إصابته بمزق من الدرجة الثانية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما وأصبح خارج حسابات الجهاز الفنى فى مباريات الدورى ومباراة العودة فى البطولة العربية أمام الإسماعيلى.

ويعانى خط وسط الاتحاد من غيابات عديدة أهمها كريم الديب وخالد الغندور وهشام محمد فيما تأكد مشاركة نور السيد فى التدريبات وبالتالى المباريات الرسمية ، ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل على ملعب المكس.

في ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادي الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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المدير الفني للاتحاد يرغب في تدعيم الفريق بلاعب خط وسط، وذلك لحل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الثلاثي نور السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد، بالاضافة الى اللاعب الشاب مروان عطية.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مباريات امام وادي دجلة بهدف لكل فريق وانبي وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف