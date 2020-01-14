شكرا لقرائتكم اف سي مصر يتسلم البطاقة الدولية للبرازيلي ايجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو نادي اف سي مصر ، البطاقة الدولية للاعب البرازيلي ايجور وتم انهاء إجراءات قيده في قائمة الفريق، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع ايجور في بداية الموسم وتم حجز مكان له في قائمة الفريق، ولكن تأخر وصول البطاقة الدولية ادي لعدم انهاء إجراءات قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ايجور الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح والذي يبلغ من العمر 25 عاما، يخوض التدريبات مع فريق اف سي مصر منذ بداية الموسم ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية او ودية مع الفريق بناءا علي رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، الذي فضل الاعتماد علي اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق في المباريات الودية.

ويستعد فريق اف سي مصر لمباراة انبي المقرر لها السبت المقبل علي استاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات واحرز لاعبوه 9 اهداف ودخل مرماهم 18 هدف.

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من جانبه اكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، ان المهاجم البرازيلي ايجور يمتاز بالبنيان القوي والسرعة واجادة ضربات الرأس ، واصفا إياه بأنه مهاجم قوي داخل الصندوق ، وانه سيكون مفيد للفريق في ظل حاجة الفريق الي مهاجم متميز لانهاء حالة العقم التهديفي وكذلك مشكلة اهدار الفرص السهلة التي أدت لخسارة الفريق العديد من النقاط في بعض المباريات السابقة بالدوري.

وكان فريق اف سي مصر قد تعرض للخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري امام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد الكلية الحربية.