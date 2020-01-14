شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك ..كارتيرون يستبعد الونش وشيفو وبامبو من قائمة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويسعي الزمالك القوي للعودة مرة أخرى الي الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة ، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، فيما سيكون التبديل الأساسي في خط الدفاع حيث يشارك محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش بعد استبعاده ، وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر بعد استبعاد محمد عبد الشافي.
ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.
في المقابل فان فريق الجونة يبحث عن الفوز للتقدم مركز والوصول الي المركز الـ 11 في الدوري حيث يتنافس الجونة مع المصري صاحب المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوز الجونة اليوم يتساوي مع المصري في رصيد النقاط، ولكنه يتقدم مركز بدلا منه بفارق الأهداف.
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