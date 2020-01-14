شكرا لقرائتكم أليو ديانج جاهز طبياً والإيقاف يحرمه من المشاركة مع الأهلي ضد طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية اليو ديانج من الناحية الطبية إلا أن الجهاز الفني قد يفضل استبعاد اللاعب من المباراة تجنباً لتفاقم اصابته، غير أن سيحرم من المشاركة فى مباراة طنطا بالدوري لايقافه بعد حصوله على 3 انذارات.

موعد مباراة الأهلي ضد طنطا

ويلتقي الأهلي ضد طنطا في تمام الساعة في السابعة والنصف مساء غدا (الأربعاء) علي ستاد القاهرة الدوري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد مباراة أخرى اليوم أيضاً حينما يحل الزمالك ضيفا على الجونة في الخامسة مساءً.

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة، بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من رمضان صبحى وحسين الشحات وحمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامى ومحمود وحيد وكريم نيدفيد؛ بجانب الإصابات الأخيرة التى لحقت بالثلاثى وليد سليمان ومحمد مجدى قفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.

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فيما يعقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء؛ من أجل التحضير لمباراة طنطا المقرر لها غد الأربعاء في الدوري الممتاز، وبدا الجهاز الفني أمس مشاهدة فيديوهات خاصة بالفريق المنافس لرصد نقاط القوة والضعف فيه قبل عقد المحاضرات الفنية الخاصة مع اللاعبين، استعدادا للمباراة.

وتشهد جلسة فايلر مع جهازه المعاون تحضير الوحدات البدنية والفنية التي سينفذها اللاعبون مع مراعاة ضيق الوقت، وضغط المباريات ورحلة زيمبابوي الأخيرة، وذلك لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية المهمة.

ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، ويرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.