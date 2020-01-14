بعد إقالة فالفيردي.. كيف سيكون شكل برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين المدير الفني الجديد؟

دخل نادي برشلونة في مرحلة صعبة بعد إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين، مديراً فنياً جديداً للفريق الكتالوني، أمس الإثنين.

وتفجر بكان الغضب داخل أرجاء النادي الكتالوني بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في البطولة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن رئيس برشلونة، جوزيب بارتوميو، عن إقالة فالفيردي بعد سلسلة من النتائج السلبية والأداء المخيب للآمال منذ بداية الموسم الجاري، على الرغم من الفرق تحت قيادته لقبين "الليجا" وكأس ملك إسبانيا.

ودخلت إدارة برشلونة في مفاوضات رسمية مع أسطورة البارسا السابق، والمدير الفني الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز، لتولي قيادة "البلوجرانا" بدلاً من فالفيردي، إلا أن المفاوضات التي أجراها المدير الرياضي إيريك أبيدال، والمدير التنفيذي أوسكار جراو في العاصمة القطرية الدوحة فشلت في إقناع تشافي بتولي المسئولية بشكل فوري.

وتوجهت إدارة برشلونة للتعاقد مع كيكي سيتين ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة والحاسمة من منافسات الموسم الجاري.

ويعد سيتين مشهوراً بخطته التي تعتمد على الاستحواذ، وهو نفس الأسلوب المعروف عنه نادي برشلونة، إلا أنه يواجه عدداً من الأزمات خاصة في خط الوسط والدفاع في فريقه الجديد، والتي كلفت الفريق الكثير خلال الموسمين الماضيين وكذلك الموسم الحالي، حيث خسر البارسا دوري الأبطال بهزيمتين ثقيلتين أمام روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ولا تزال الأزمات الدفاعية تلاحق البلوجرانا.

وسيعاني سيتين أيضاً من الناحية الهجومية، بعد تأكد غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لمدة 4 أشهر.

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وتحدثت تقارير صحفية عن طريقة لعب وأسلوب وخطة سيتين المتوقعة مع برشلونة خلا الفترة المقبلة، حيث سيلعب المدرب الجديد بطريقة 4-4-2، وسوف يكون التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: فيربو جونيور، بيكيه، لونجليه، سيرجي روبيرتو.

الوسط: راكيتيتش، أرتور، دي يونج، ريكي بويج.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.

ومن المقرر أن يخوض سيتين مباراته الأولى مع برشلونة يوم الأحد المقبل، أمام فريق غرناطة على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.