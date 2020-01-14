شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة وادى دجلة ويستعد لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة وادى دجلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام على استاد السلام، وتعادل فريق وادى دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الفريق الحربى بهدف فى الدقيقة 12 بعد خطأ كارثى ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 59.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

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وقال مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى عقب التعادل مع وادى دجلة:"بالطبع كنا نأمل فى تحقيق الفوز ولكن هذه هي كرة القدم، نواجه سوء توفيق في الوقت الحالي وتعادلنا في أربعة مباريات متتالية وهذا أمر سيئ".

وأكمل: "لعبنا بشكل مختلف أمام وادي دجلة، خاصة أن المنافس يمتاز بالتمرير الأرضى والاعتماد على الاختراق وهو ما دعانا للاعتماد على دفاع المنطقة معظم فترات المباراة، وغلق المساحات".

وشدد: "سوف نعمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الانتصالات مرة أخرى، ونحتاج فقط للتركيز".