شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر لقب أفريقى لفراعنة اليد قبل انطلاق النسخة الـ24 من كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لكرة اليد الأول تحت قيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو بكل قوة لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ24 التى ستنطلق الخميس فى تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وفاز منتخب مصر بآخر ألقابه فى النسخة 2016 التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، والتى أهلت المنتخب إلى أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل على حساب تونس أيضا بالفوز بنتيجة 21 / 19.

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توجهت بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى تونس صباح اليوم برئاسة أمؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الأول فى البطولة الأفريقية .

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد .

تقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا يوم 16 يناير على أن يواجه منتخب كينيا فى اليوم التالى، ويختتم المنتخب مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.