شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر يغيب عن أسوان أمام المصرى وشكوك حول مشاركة هيثم الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم الشكوك حول مشاركة هيثم الفيل لاعب فريق أسوان فى لقاء أبناء الجنوب المرتقب أمام النادى المصرى، الذى يستضيفه استاد الجيش بالسويس الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب مؤخراً.

ويعانى هيثم الفيل من الشد فى العضلة الخلفية، فى الوقت الذى يغيب فيه أحمد عامر عن مباراة المصرى بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الجولة الماضية التى أقيمت فى أسوان أمام الجونة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

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كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئين 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

ويسعى أسوان لإتمام أكثر من صفقة خلال الفترة القادمة، حيث تقدم مسئولو أسوان بطلب إلى النادي المصري لاستعارة الثلاثي، حجاج عويس ومحمود شيكا وأحمد خالد وناشئ إنبى عمرو ناصر.

كما يفاوض مسئولو أسوان، نادي الزمالك للحصول على مهاجم وصانع ألعاب فريق 99 في القلعة البيضاء، لتدعيم صفوف أبناء الجنوب خلال الميركاتو الشتوى.