شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة المصرى استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذى يبدأ عصر اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدورى، والتى تجمعه بنظيره أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 20 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.

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خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو والذي يتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، حال رفع الإيقاف عنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويدخل المصرى المباراة فى المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر فى أربع لقاءات .

كان مجلس إدارة المصري قد أعلن تمسكه باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة .

وأصدر مجلس إدارة المصري بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفي ان يكون المدير الفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.