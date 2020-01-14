شكرا لقرائتكم خبر عن هدف حمدى فتحى فى شباك إطلع برا يفوز بجائزة الأفضل فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت جماهير النادى الأهلى، هدف حمدى فتحى لاعب وسط القلعة الحمراء، والذى سجله فى شباك فريق إطلع برا السودانى خلال الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى، كأفضل هدف للمارد الأحمر فى عام 2019، وذلك خلال استفتاء أجرته صفحة النادى الأهلى عبر حسابها على موقع فيس بوك.

الأهلى الآن يحتل المركز الثانى فى مجموعته بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال بنتيجة 2/1، والفوز على بلاتينيوم ستارز بنتيجة 2/0، والتعادل مع بلاتينيوم في الذهاب بنتيجة 1/1، فيما يحتل النجم المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أجرى جراحة في غضروف الركبة ينهاية العام الماضي، عقب الاصابة التي تعرض لها خلال مرانه مع منتخب الفراعنة في المعسكر الأخير.

يتسلم رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تقريرا طبيا شاملا عن اللاعبين المصابين، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء، ويعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم؛ للوقوف على التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين، وأيضا جاهزية البعض منهم وموعد عودة الآخرين للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة، بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من رمضان صبحى وحسين الشحات وحمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامى ومحمود وحيد وكريم نيدفيد؛ بجانب الإصابات الأخيرة التى لحقت بالثلاثى وليد سليمان ومحمد مجدى قفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.

فيما يعقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء؛ من أجل التحضير لمباراة طنطا المقرر لها غد الأربعاء في الدوري الممتاز، وبدا الجهاز الفني أمس مشاهدة فيديوهات خاصة بالفريق المنافس لرصد نقاط القوة والضعف فيه قبل عقد المحاضرات الفنية الخاصة مع اللاعبين، استعدادا للمباراة.

وتشهد جلسة فايلر مع جهازه المعاون تحضير الوحدات البدنية والفنية التي سينفذها اللاعبون مع مراعاة ضيق الوقت، وضغط المباريات ورحلة زيمبابوي الأخيرة، وذلك لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية المهمة.

ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، ويرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.