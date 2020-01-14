شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لثنائى الإسماعيلى قبل مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع، اليوم الثلاثاء، محمد مجدى ومحمد الشامى ثنائى الإسماعيلى لاختبار طبى فى مران اليوم لتحديد موقفهم من مواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش فى المهمة الأولى للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد.

وتعرض محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى، لجذع فى مفصل الفخذ، على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش لحساب الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلىوقال طبيب الفريق: "الحارس بدأ فى الحصول على حقن البلازما من أجل سرعة تجهيزه بينما أصيب محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بجذع فى كاحل القدم".

وأتم عبد العزيز: "هناك مساعٍ مكثفة لتجهيز الثنائى للقاء سموحة المقرر له السبت المقبل فى إطار الجولة الــ14 للمسابقة المحلية".

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بعيداً عما سبق ، أشاد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى بالمكاسب التى حملتها ودية الترسانة وانتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

واضاف أبوجريشة: "المدرب الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم وديات باستمرار عقب كل مواجهة رسمية للفريق".

وواصل: "أهم مكاسب الودية هى تعرف المدير الفنى الجديد على إمكانيات لاعبيه بشكل أكبر بجانب تجهيز جميع اللاعبين تحسبًا للاستعانة بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين".

وأتم هداف الدراويش التاريخى تصريحاته: "الترسانة فريق مميز ونتطلع لتكرار تلك التجارب المفيدة وهو ما يصب فى صالح الفريق، سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات فى المواجهات المقبلة فى الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب وحصد مركز مميز بالمسابقة".