شكرا لقرائتكم خبر عن غياب جهاد جريشة والبنا وأبو الرجال عن تدريبات تقنية الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الرباعى جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا الحكام الدوليين، ومحمود أبو الرجال، المساعد الدولى، عن تدريبات تقنية الفيديو المقامة فى استاد القاهرة.

وقال مصدر باتحاد الكرة إن الرباعى سالف الذكر سبق لهم الحصول على تدريبات التقنية فى بطولات مختلفة ولديهم رخصة استخدام التقنية.

وأضاف المصدر أن إبراهيم نور الدين الحكم الدولى، لم يكمل ساعاته التدريبية المقررة فى تقنية الفيديو ولذا يشارك فى الدورة المقامة حاليا باستاد القاهرة.

وانطلقت أمس الاثنين الدورة التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الـvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام و54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالأجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حمادة سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.

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وأقيمت الأحد الماضى محاضرات نظرية للحكام باستاد القاهرة، قبل انطلاق التدريب العملى اليوم، بمعرفة مندوب من الفيفا، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وسيحصل الحكام المشاركون على رخصة دولية لتطبيق الـvar.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.