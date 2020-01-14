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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ضحى هانى نجمة الريشة الطائرة: كان نفسى أكون مغنية وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى ضحى هانى نجمة الريشة الطائرة وتعد أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات، لما شاركت فيها من بطولات عديدة سواء على المستوى الأفريقى أو المحلى، فهى أيضا تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الشوبينج .. بحب قوى أنزل أشوف كل الجديد فى عالم الموضة فى أوقات فراغى.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
ما بعرفش أعمل أكل قوى .. بس الشيش طاووق الحاجة الوحيدة اللى بعرف أعملها و بتطلع حلوة.من نجمك المفضل ؟
أحمد حلمى ومحمد هنيدى بحب أعمالهم قوى بصراحة.
ضحى هانى
ضحى هانى
عمرو دياب .. بحب أسمع كل أغانيه .
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟
مغنية ..علشان بحب الغناء قوى بصراحة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا لا .. مبهتمش بالمعاكسات أصلا.
ضحى هانى
نيلى كريم .. نجمة جميلة وأعمالها كلها هادفة وبتوصل للناس.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال طبعا مريح بالنسبالى قوى بحكم ممارستى للرياضة والتدريبات.
ضحى هانى
ضحى هانى
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