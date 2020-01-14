شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن مشاركته فى بطولة الصيد الدولية للبراعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى مشاركته فى بطولة نادى الصيد الدولية لبراعم كرة القدم، التى تقام بمشاركة 5 مراحل عمرية للفرق مواليد 2006 و2007 و2008 و2009، و2010 والمقرر انطلاقها فى 30 يناير الجارى، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل. ويشارك الأهلى فى البطولة بفريقى مواليد 2007 و2008 من قطاع البراعم، فيما تشارك أكاديمية الأهلى بفريقى مواليد 2009 و2010، وتقام المباريات على ملاعب نادى الصيد بالدقى ونادى Zed بمدينة الشيخ زايد. وتقام البطولة بنظام دوري مجموعات، على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل الفرق من بين أصحاب المركز الثالث، لتكوين دور 16 واستكمال البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لكل مرحلة عمرية. مواليد 2007 (براعم) وأسفرت القرعة عن وقوع فريق الأهلي 2007 في المجموعة الخامسة وجاءت القرعة كالتالي : المجموعة الأولى: الإسماعيلي، حرس الحدود، بلدية المحلة، حدائق الأهرام. المجموعة الثانية: الجونة، مصر المقاصة، الترسانة، سيراميكا كليوباترا. المجموعة الثالثة: الزمالك، الاتحاد السكندري، الأوليمبي، صيد أكتوبر. المجموعة الرابعة: Zed ، بيراميدز، نجوم المستقبل، مستقبل وطن. المجموعة الخامسة: الأهلي، الإنتاج الحربي، اتحاد الشرطة، سبورتنج. المجموعة السادسة: المقاولون العرب، بتروجت، إف سي مصر، الشرقية للدخان. المجموعة السابعة: الصيد الدقي ، وادي دجلة ، الداخلية ، الصيد القطامية. مواليد 2008 (براعم) واسفرت قرعة براعم 2008 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع وادي دجلة والشرقية للدخان واتحاد الشرطة وجاءت كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، بتروجت، الداخلية، حدائق الأهرام. المجموعة الثانية: المقاولون العرب، الجونة، الأوليمبي، نادي شيكو. المجموعة الثالثة: Zed ، بيراميدز، صيد بورسعيد، المرج. المجموعة الرابعة: الأهلي، وادي دجلة، اتحاد الشرطة، الشرقية للدخان. Advertisements المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، حرس الحدود، إف سي مصر، صيد القطامية. المجموعة السادسة: الصيد الدقي، الإنتاج الحربي، بلدية المحلة ، شباب الأميرية. المجموعة السابعة: إنبي، سموحة، الترسانة، نادي مصر الجديدة. مواليد 2009 (أكاديمية) وأسفرت قرعة 2009 عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية بيراميدز واتحاد الشرطة وسيراميكا كليوباترا وجاءت المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: المقاولون العرب، وادي دجلة، نجوم المستقبل، الأولمبي. المجموعة الثانية: الأهلي، بيراميدز، اتحاد الشرطة، سيراميكا كليوباترا. المجموعة الثالثة: zed ، بتروجت، الإنتاج الحربي، مستقبل وطن. المجموعة الرابعة: الزمالك، سموحة، الترسانة، الشرقية للدخان. المجموعة الخامسة: الصيد الدقي، الجونة، سموحة (ب) ، صيد القطامية. المجموعة السادسة: الإسماعيلي، إنبي، الداخلية، صيد أكتوبر. مواليد 2010 (أكاديمية) كما أسفرت قرعة 2010 عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية انبي والداخلية والشرقية للدخان، وجاءت كالتالي: المجموعة الأولى: الإسماعيلي، بتروجت، صيد أكتوبر، ٦ أكتوبر. المجموعة الثانية: الأهلي، إنبي، الداخلية، الشرقية للدخان. المجموعة الثالثة: الصيد الدقي، سموحة، اتحاد الشرطة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير. المجموعة الرابعة: الزمالك، وادي دجلة، شيكو، دريمز. المجموعة الخامسة:Zed ، الجونة، الترسانة، الشباب المسلمين. المجموعة السادسة: المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، هليوبوليس، حدائق الأهرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن مشاركته فى بطولة الصيد الدولية للبراعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.