شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" تبعد هشام محمد عن الاتحاد 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر
ويعانى خط وسط الاتحاد من غيابات عديدة أهمها كريم الديب وخالد الغندور وهشام محمد، فيما تأكد مشاركة نور السيد فى التدريبات، وبالتالى المباريات الرسمية، ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل على ملعب المكس.
فى ذات السياق طلب طلعت يوسف من رئيس نادى الاتحاد السكندرى تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
المدير الفنى للاتحاد يرغب فى تدعيم الفريق بلاعب خط وسط، وذلك لحل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الثلاثى نور السيد وأحمد نبيل مانجا وهشام محمد، بالإضافة إلى اللاعب الشاب مروان عطية.
يذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات على حساب كل من المصرى البورسعيدى والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلى بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإف سى مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مباريات امام وادي دجلة بهدف لكل فريق وانبي وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة في 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف.
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