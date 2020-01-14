شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلى يضم 6 لاعبين وسط و2 مدافعين وحارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الكرة الأول بالأهلى من إصابات عديدة طالت بعض نجومه، رغم بذل الجهاز الطبى مجهوداً كبيراً لتجهيز عدداً من اللاعبين عادوا بالفعل لتدعيم صفوف الفريق، وعلى رأسهم محمود متولى وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية واليو ديانج ومروان محسن، ويضم مستشفى الأهلى حالياً العديد من الحالات ويعد أبرزهم :

محمد مجدى قفشة (لاعب وسط )

تعرض محمد مجدى قفشة لإصابة على مستوى الركبة وأجرى اللاعب أشعة أثبتت سلامته، إلا أنه سيقوم بعرضها على طبيب الفريق لتحديد برنامجه التأهيلى بدقة.

شريف إكرامى (حارس مرمى)

يعانى شريف إكرامى من إصابة فى عضلة السمانة ويخضع لاختبار طبى اليوم، وحالة اجتيازه سيشارك فى مران الأهلى الأخير قبل مواجهة طنطا.

محمود وحيد (مدافع)

يعانى محمود وحيد من كدمة وشرخ فى وجه القدم، وأجرى اللاعب أشعة أكدت جاهزيته للمشاركة مع الفريق فى المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي.

حمدى فتحى (لاعب وسط)

يعانى حمدى فتحى من قطع فى غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يستمر غيابه لقرابة الـ6 أشهر قبل العودة مجدداً لتدريبات الأهلى

Advertisements

حسين الشحات (لاعب وسط )

تعرض حسين الشحات لإصابة فى العضلة الضامة والحوض أبعدته عن مباريات فريقه الماضية، ومن المقرر أن يعود اللاعب خلال الفترة المقبلة.

رمضان صبحى (لاعب وسط )

تعرض رمضان صبحى لمزق فى العضلة الخلفية، وهى الإصابة التى تحتاج لـ6 أسابيع للعلاج، يتبقى منهم قرابة الـ3 أسابيع.

سعد سمير (مدافع)

أجرى سعد سمير جراجه عاجلة بعد تعرضه لقطع فى وتر اكيليس، ومن المنتظر أن يمتد غيابه لقرابة الـ8 أشهر.

محمد محمود (لاعب وسط )

أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى مؤخراً بعد تعرضه لقطع فيه للمرة الثانية، ويستمر غيابه لـ9 أشهر عن الأهلى.

كريم نيدفيد (لاعب وسط)

يعانى كريم نيدفيد من مزق في الغضروف ورشح مستمر فى الركبة وهى الإصابة التى يعانى منها منذ 9 أشهر، ووفقاً لتأكيدات الجهاز الطبى فإن اللاعب يحتاج لعدده أسابيع قبل العودة مجدداً لتدريبات الفريق.