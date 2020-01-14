شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريرا عن مصابى الأهلى ويعقد جلسة مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تقريرا طبيا شاملا عن اللاعبين المصابين، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الثلاثاء، ويعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم؛ للوقوف على التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين، وأيضا جاهزية البعض منهم وموعد عودة الآخرين للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة، بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث افتقد الفريق جهود كل من رمضان صبحى وحسين الشحات وحمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامى ومحمود وحيد وكريم نيدفيد؛ بجانب الإصابات الأخيرة التى لحقت بالثلاثى وليد سليمان ومحمد مجدى قفشة وأليو ديانج في رحلة زيمبابوي الأخيرة.

فيما يعقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء؛ من أجل التحضير لمباراة طنطا المقرر لها غد الأربعاء في الدوري الممتاز، وبدا الجهاز الفني أمس مشاهدة فيديوهات خاصة بالفريق المنافس لرصد نقاط القوة والضعف فيه قبل عقد المحاضرات الفنية الخاصة مع اللاعبين، استعدادا للمباراة.

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وتشهد جلسة فايلر مع جهازه المعاون تحضير الوحدات البدنية والفنية التي سينفذها اللاعبون مع مراعاة ضيق الوقت، وضغط المباريات ورحلة زيمبابوي الأخيرة، وذلك لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية المهمة.

ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، ويرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.

ووصلت بعثة النادى الأهلى القاهرة مقبلة من من زيمبابوى يوم الأحد بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء السبت، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.