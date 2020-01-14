شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار لـTIME SPORT: تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـVAR لينتهى 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو والمعرفة بـIFAP، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الفار، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر.

وقال العطار، فى تصريحات لقناة TIME SPORT، إن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين وعددهم 54 حكما على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى.

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وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن البرنامج الذى وضعه اتحاد الكرة لتدريب الحكام على الفار تم وضعه على الطريقة المصرية، بحيث يتم تدريب الحكام على ملعبين بدلا من ملعب واحد، وكذلك استخدام شاشتين بدلا من شاشة واحدة مع عملية تدوير للحكام بحيث يتم انجاز العمل فى الوقت المطلوب.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدورى.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.