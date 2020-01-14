شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءا من متأخرات لاعبى الكرة قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مسئولو نادى الزمالك جزءا من مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قبل مواجهة الجونة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى، حيث كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد وعد اللاعبين بعد الفوز على زيسكو السبت الماضى، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مباراة الجونة وهو ما تم تنفيذه فعليا.

وصرف لاعبو الزمالك جزءا من مستحقاتهم المتأخرة، ويتبقى جزء من مقدمات العقود عن الموسم الحالى وأقساط منذ بداية الموسم، ووعد مجلس الإدارة لاعبى الفريق بصرف جزء آخر من المستحقات خلال أيام وتحديدا قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 25 يناير الجارى حتى الآن، انتظارا لقرار الـ"كاف" بتأجيل المباراة من عدمه، وتصل قيمة المستحقات التى صرفها الزمالك للاعبين هذا الأسبوع إلى ما يقرب من 17 مليون جنيه.

وكان مجلس الزمالك قد صرف 3 ملايين جنيه قيمة مستحقات الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، بعد انتعاش الخزينة البيضاء بـ20 مليون جنيه، حيث قرر مجلس إدارة نادى الزمالك صرف مستحقات الألعاب الجماعية إلى جانب المستحقات الخاصة بكرة القدم خلال الفترة الحالية لتحفيز الفرق المختلفة بالنادى الأبيض.

ويعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة بعد قليل عقب مران الزمالك المقام حاليا فى ملعب النادي بميت عقبة، حيث ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى آخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.