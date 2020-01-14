شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد الونش وعبد الشافى من مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استبعاد كل من محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وإمام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الزمالك المتجهة إلى الجونة الآن، لخوض مباراة الجونة غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى، والتي يستضيفها استاد الجونة، ويسعى الزمالك القوى للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدورى بعد وصوله للمركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف كل من الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 فى جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك ، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، فيما سيكون التبديل الأساسي في خط الدفاع حيث يشارك محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش بعد استبعاده ، وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر بعد استبعاد محمد عبد الشافي.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.

في المقابل فإن فريق الجونة يبحث عن الفوز للتقدم مركز والوصول إلى المركز الـ11 فى الدورى حيث يتنافس الجونة مع المصري صاحب المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوز الجونة اليوم يتساوي مع المصري في رصيد النقاط، ولكنه يتقدم مركز بدلا منه بفارق الأهداف.