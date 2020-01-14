شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهز الشحات ومحمود وحيد لمواجهة طنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر على جاهزية الثنائى، حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى للفريق اليوم، وغاب الثنائي عن رحلة زيمبابوي الأخيرة؛ بسبب الإصابة، حيث يعاني الشحات من آلام في الحوض والعضلة الضامة، في حين يشكو وحيد من شرخ إجهادى في وجه القدم.

ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى العام، ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.

ووصلت بعثة النادى الأهلى القاهرة مقبلة من من زيمبابوى يوم الأحد بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء السبت، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.