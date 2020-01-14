شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب من جهاز الإسماعيلى تنظيم مباراة ودية عقب كل لقاء رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى من الجهاز الإدارى لفريقه ضرورة تنظيم مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية يخوضها الفريق لتجهيز البدلاء والعائدين من الإصابة، حتى يصبح الفريق بفورمة فنية وبدنية جاهزة فى أى وقت، وطلب جوميز فى وقت سابق من إدارة النادى الاطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.

وفى هذا الشأن عقد جوميز جلسة ودية مع لاعبيه قام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وتحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم،

وأضاف جوميز فى تصريحات عقب اللقاء "أشكر بالتأكيد الجهاز الفنى المعاون على تقديمه العون والمساندة لى ، تسلمت المهمة منذ أيام قليلة لكنى بدأت فى معرفة كل شىء عن الفضل بفضل المعاونين".

وواصل "أكثر ما اسعدنى فى مباراة اليوم هى الروح القتالية التى تحلى بها اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات ،كنا الفريق الأفضل بدون شك لذلك كانت الثلاث نقاط من نصيبنا".

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واستكمل حديثه "الفوز جاءت فى توقيت مثالى، علينا أن نصحح أخطائنا بسرعة من أجل تلافى استقبال الأهداف".

واختتم الفرنسى حديثه "هدفى هو إسعاد الجماهير التى أعلم مدى حبهم وعشقهم للفريق واتمنى منهم مزيد الدعم والمساندة للاعبين".

وحقق النادي الإسماعيلي فوزًا صعبًا على حساب طلائع الجيش بهدفين لواحد، مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة تعد الأولى للمدرب الفرنسى ديديه جوميز بعد توليه القيادة الفنية منذ أيام قليلة.