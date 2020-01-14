شكرا لقرائتكم خبر عن إف سى مصر يتسلم البطاقة الدولية للبرازيلى إيجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو نادى إف سى مصر البطاقة الدولية للاعب البرازيلى إيجور، وتم إنهاء إجراءات قيده فى قائمة الفريق، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع إيجور فى بداية الموسم وتم حجز مكان له فى قائمة الفريق، لكن تأخر وصول البطاقة الدولية أدى لعدم إنهاء إجراءات قيده فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان إيجور الذى يلعب فى مركز المهاجم الصريح والذى يبلغ من العمر 25 عاما، يخوض التدريبات مع فريق إف سى مصر منذ بداية الموسم، لكنه لم يشارك فى أى مباراة رسمية أو ودية مع الفريق بناء على رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق إف سى مصر، الذى فضل الاعتماد على اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق فى المباريات الودية.

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ويستعد فريق اف سي مصر لمباراة انبي المقرر لها السبت المقبل علي استاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات واحرز لاعبوه 9 اهداف ودخل مرماهم 18 هدف.

من جانبه اكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، ان المهاجم البرازيلي ايجور يمتاز بالبنيان القوي والسرعة واجادة ضربات الرأس ، واصفا إياه بأنه مهاجم قوي داخل الصندوق ، وانه سيكون مفيد للفريق في ظل حاجة الفريق الي مهاجم متميز لانهاء حالة العقم التهديفي وكذلك مشكلة اهدار الفرص السهلة التي أدت لخسارة الفريق العديد من النقاط في بعض المباريات السابقة بالدوري.

وكان فريق اف سي مصر قد تعرض للخسارة في مباراته الأخيرة بالدوري امام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما على ستاد الكلية الحربية.