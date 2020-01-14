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موهبة على الطريق.. طه صلاح أحدث العملاء المزدوجين بقميص الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب طه صلاح لاعب فريق 2004 بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، ورغم أنه لم يتجاوز بعد الـ16 عاماً، إلا أنه خاض تجربة فريدة من نوعها، حيث التحق بناشئى الزمالك حديثاً قادماً من صفوف غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى انتقال حر بعدما استغنى المارد الأحمر عن خدماته، ليلتحق بفرسان ميت عقبة طامحاً في إثبات الذات وإثبات خطأ الأهلي بالتخلي عن صانع ألعابه.

”الخليج 365” يقدم بطاقة تعريفية لناشئ القلعة البيضاء الحالى والأهلى السابق فى السطور التالية:

تاريخ الميلاد: 3 / 2 / 2004

المركز فى الملعب: صانع ألعاب

حلم الاحتراف: مانشيستر سيتى أو أو يوفنتوس

المثل الأعلى: محليا الثعلب الصغير حازم إمام ومصطفى فتحى وأيمن حفنى، وعالميا وبيرناردو سيلفا واريين روبن.

شارك مع الزمالك فى مباراتين حتى الآن بعدما انتقل إلى القلعة البيضاء حديثاً قادماً من النادى الأهلى، حيث بدأ ناشئ الزمالك الحالى مشواره مع الساحرة المستديرة فى براعم النادى الأهلى منذ عام 2013 وحتى موسم 2018 / 2019، وتدرب مع أكثر من مدرب حتى أبلغه ياسر ريان المدير الفنى لفريق 2004 بالأهلى، بعدم حاجته لجهوده، لينتقل طه إلى نادى الزمالك ويبدأ قصة جديدة مع الساحرة المستديرة فى البيت الأبيض تحت قيادة سيد حنفى مدرب فريق 2004.

يحلم طه بتكرار تجربة فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم الإنجليزى، والذى يرى أنه تعلم منه الإصرار والطموح و"المعافرة" على الحلم وأن لكل مجتهد نصيب.

طه خلال مشاركته مع الاهلي
طه خلال مشاركته مع الاهلي

 

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طه صلاح لاعب الزمالك
طه صلاح لاعب الزمالك

 

طه صلاح مع سيد معوض
طه صلاح مع سيد معوض

 

طه في الزمالك
طه في الزمالك

 

طه في القلعة الحمراء
طه في القلعة الحمراء

 

طه في فريق الزمالك
طه في فريق الزمالك

 

طه مع زملائه بالأهلي
طه مع زملائه بالأهلي

 

طه مع زملائه
طه مع زملائه

 

طه مع ناشئين الاهلي
طه مع ناشئين الاهلي

 

طه مع نجوم الأهلي
طه مع نجوم الأهلي

 

لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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