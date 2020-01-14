موهبة على الطريق.. طه صلاح أحدث العملاء المزدوجين بقميص الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.
ومن بين هذه المواهب طه صلاح لاعب فريق 2004 بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، ورغم أنه لم يتجاوز بعد الـ16 عاماً، إلا أنه خاض تجربة فريدة من نوعها، حيث التحق بناشئى الزمالك حديثاً قادماً من صفوف غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى انتقال حر بعدما استغنى المارد الأحمر عن خدماته، ليلتحق بفرسان ميت عقبة طامحاً في إثبات الذات وإثبات خطأ الأهلي بالتخلي عن صانع ألعابه.
”الخليج 365” يقدم بطاقة تعريفية لناشئ القلعة البيضاء الحالى والأهلى السابق فى السطور التالية:
تاريخ الميلاد: 3 / 2 / 2004
المركز فى الملعب: صانع ألعاب
حلم الاحتراف: مانشيستر سيتى أو ريال مدريد أو يوفنتوس
المثل الأعلى: محليا الثعلب الصغير حازم إمام ومصطفى فتحى وأيمن حفنى، وعالميا نيمار وبيرناردو سيلفا واريين روبن.
شارك مع الزمالك فى مباراتين حتى الآن بعدما انتقل إلى القلعة البيضاء حديثاً قادماً من النادى الأهلى، حيث بدأ ناشئ الزمالك الحالى مشواره مع الساحرة المستديرة فى براعم النادى الأهلى منذ عام 2013 وحتى موسم 2018 / 2019، وتدرب مع أكثر من مدرب حتى أبلغه ياسر ريان المدير الفنى لفريق 2004 بالأهلى، بعدم حاجته لجهوده، لينتقل طه إلى نادى الزمالك ويبدأ قصة جديدة مع الساحرة المستديرة فى البيت الأبيض تحت قيادة سيد حنفى مدرب فريق 2004.
يحلم طه بتكرار تجربة فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، والذى يرى أنه تعلم منه الإصرار والطموح و"المعافرة" على الحلم وأن لكل مجتهد نصيب.
طه خلال مشاركته مع الاهلي
طه صلاح لاعب الزمالك
طه صلاح مع سيد معوض
طه في الزمالك
طه في القلعة الحمراء
طه في فريق الزمالك
طه مع زملائه بالأهلي
طه مع زملائه
طه مع ناشئين الاهلي
طه مع نجوم الأهلي
لاعبو الاهلي
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